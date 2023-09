SP: Sargento da PM é executado enquanto varria a rua de casa

Neste sábado (9), um sargento aposentado da Polícia Militar (PM) morreu após ser baleado por criminosos em São Vicente (SP). Gerson Antunes Lima tinha 55 anos de idade. As informações são do G1.

Gerson foi abordado pelos criminosos no momento em que varria a rua da casa onde morava. A PM disse que os bandidos fugiram em duas motos.

A vítima chegou a ser socorrida em um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O sargento recebeu atendimento no Hospital do Vicentino.

De acordo com a PM, ele estava inativo desde 2019. Sua última unidade de atuação foi a 1ª Companhia do 45º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

Guilherme Derrite, secretário de Segurança do Estado de São Paulo, usou as redes sociais para comentar o caso. Ele disse que as forças policiais vão “atrás dos responsáveis” por ataques a agentes.

– O sargento aposentado Gerson Antunes Lima morreu baleado por criminosos em São Vicente, que chegaram em 2 motos e atiraram. Em Santos, um policial militar do 2º BAEP foi baleado em um confronto e está no pronto-socorro. Vamos atrás dos responsáveis por esses ataques a policiais – escreveu Derrite na plataforma X (antigo Twitter).

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Print de vídeo YouTube UOL