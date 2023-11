UsiPaz Guamá recebe oficina e exposição ‘Mulheres na Amazônia Colonial’

Reflexão, diversão e criatividade marcaram a manhã deste sábado (25), na Usina da Paz Guamá, em Belém. Estudantes do curso de História da Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus Ananindeua, promoveram, em parceria com a biblioteca do espaço, a abertura da exposição “Mulheres na Amazônia Colonial” e oficina de recorte e colagem sobre a temática da Consciência Negra.

Para os estudantes da Universidade, a experiência foi importante, principalmente por poderem contribuir com o pensamento crítico de crianças e adolescentes do bairro do Guamá. “Nosso objetivo foi trazer uma nova visão da História que, muitas vezes, não é contada e não está presente na escola e nos livros didáticos. Nós percebemos a participação e o interesse do público, eles puderam expressar sua criatividade através da arte”, afirmou Vinícius Rodrigues, discente da UFPA.

A experiência reuniu frequentadores assíduos da biblioteca como é o caso dos estudantes Paulo Victor e Kamily Vitória, ambos com 16 anos. “Nós estamos aqui na biblioteca todos os dias, mas eu nunca mais tinha feito colagem, pude relembrar a sensação e foi muito legal”, relatou a jovem.

A estudante de Pedagogia Ranielly Pereira, 23 anos, pôde conhecer a Usina da Paz do Guamá pela primeira vez neste sábado. “É um espaço muito necessário para a comunidade, mesmo eu não sendo moradora do bairro, mas eu percebi a importância desta atividade e outras que a Usina da Paz oferece”, disse.

O coordenador geral da UsiPaz Guamá, Renato Ferreira, demonstrou grande contentamento com a atividade promovida pela biblioteca e com a recepção do público. “Fico imensamente feliz pela exposição e oficina promovidas por nossa biblioteca. A promoção da cultura e conhecimento é um dos objetivos principais das Usinas da Paz e sempre será motivo de celebração”, expressou.

Serviço: A exposição “Mulheres na Amazônia Colonial”, juntamente com as colagens produzidas neste sábado ficarão expostas na biblioteca da Usina da Paz Guamá até o dia 01/12 (sexta-feira). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h.

Texto: Giovanna Piani (sob supervisão de Paulo Garcia)

Fonte: Agência Pará/Foto: Giovani Piani/Ascom NUac/Seac