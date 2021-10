Cristo Redentor é homenageado com lançamento de selos

O lançamento hoje (12) de um bloco especial, com quatro selos, em homenagem ao monumento do Cristo Redentor, foi transferido do santuário do Corcovado para a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, devido ao tempo instável com chuvas pela manhã. A emissão faz parte da obra arquitetônica e artística brasileira, reconhecida internacionalmente e considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno.

A arte do bloco filatélico é composta por quatro obras originais do empresário e artista brasileiro Oskar Metsavaht. Ele disse que a construção do santuário do Cristo Redentor contou com a união de todas as classes sociais, étnicas, religiosas e econômicas, que se reuniram através de voluntariado ou de doações para a construção desse símbolo.

“Foi um momento de união da nossa cidade e do país, criando esse símbolo tão importante para a nossa cultura e para a sociedade”, opinou.

Como são os selos

O fundo é composto por uma fotografia em tons de cinza onde o Cristo Redentor, em primeiro plano, aparece sobre o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, unidade de conservação localizada em frente à praia de Ipanema, na zona sul do Rio.

Os três selos sobrepostos ao fundo são obras icônicas do olhar do artista para o Cristo Redentor, revelando sua pele, formada por milhares de pequenos triângulos de pedra-sabão. As fotos foram impressas em preto, tendo fundo prata para ressaltar os detalhes do monumento. Acima dos selos, há a assinatura comemorativa junto da logomarca oficial do santuário. Além da fotografia, foi usada a técnica de computação gráfica.

A apresentação dos selos faz parte ainda da exposição promovida pelo santuário, iniciativa que integra a programação comemorativa dos 90 anos do monumento. Com tiragem de 20 mil blocos e valor de R$ 11,85 cada, os selos estarão disponíveis em breve nas principais agências dos Correios.

Edição: Kleber Sampaio

Fonte: Agência Brasil/Foto: Tânia Rego