A 19ª Edição do Dia Internacional da Animação está de volta com sessão gratuita

Na próxima sexta-feira (28) é celebrado o Dia Internacional da Animação, em Belém será realizado uma programação presencial da 19ª edição, com Mostra Oficial no dia 28 de outubro. A realização é da Associação Brasileira de Cinema de Animação com o Cine Líbero Luxardo, localizado no Centur. O evento será gratuito e inclui exibição de curtas nacionais e estrangeiros, além de mostras voltadas para o público infantil, a partir das 16h.

Haverá também mostras paralelas no Curro Velho e no Auditório Aloysio Chaves, localizado no 3º andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna, nos dias 26 e 27 de outubro. Após as mostras no Centur, haverá bate-papo com animadores profissionais de dois estúdios paraenses, o Lusko Fuzko e o Iluminuras.

As Usinas da Paz do Benguí, Cabanagem, Icuí e Marituba também realizarão as amostras no mesmo período. A programação será a mais abrangente do Dia Internacional da Animação que Belém já teve, se estendendo para parte da região metropolitana.

Confira a Programação Completa

CINE LÍBERO LUXARDO

DIA 28/10

16h | Mostra Infantil

Classificação: LIVRE

17h | Mostra Paralela: 50 Anos de Animação Pernambucana

Classificação: acima de 12 anos



18h | Mostra Paralela de Curtas de Animação

Classificação: acima de 16 anos

19h30 | Mostra Oficial do DIA

Mostras Internacional e Nacional

Classificação: acima de 14 anos

AUDITÓRIO ALOÍSIO CHAVES (3º ANDAR)

DIA 26/10

17h | Mostra Paralela de Curtas de Animação

Classificação: acima de 16 anos

18h30 | Bate-Papo: Profissão Animador

Convidados: animadores do Luzko Fuzko Estúdio de Animação e Iluminuras Estúdio de Animação.

DIA 27/10

17h | Mostra Paralela: 50 Anos de Animação Pernambucana

Classificação: acima de 12 anos

18h30 | Bate-papo: Mercado de Animação no Brasil

Convidados: animadores do Luzko Fuzko Estúdio de Animação e Iluminuras Estúdio de Animação.

CURRO VELHO

DIA 26/10

15h | Mostra de Animação Infantil

Classificação: Livre



17h | Mostra Paralela de Curtas de Animação

Classificação: acima de 16 anos

DIA 27/10

15h | Mostra de Animação Infantil

Classificação: Livre

17h | Mostra Paralela: 50 Anos de Animação Pernambucana

Classificação: acima de 12 anos





USIPAZ BENGUI

DIA 26/10

19h | Mostra de Animação Infantil (praça Usipaz)

Classificação: Livre

19h | Mostra Paralela de Curtas de Animação (auditório)

Classificação: acima de 16 anos

DIA 27/10

19h | Mostra de Animação Infantil (praça Usipaz)

Classificação: Livre



19h | Mostra Paralela: 50 Anos de Animação Pernambucana (auditório)

Classificação: acima de 12 anos

USIPAZ ICUÍ

DIA 26/10

15h | Mostra de Animação Infantil

Classificação: Livre

17h | Mostra Paralela de Curtas de Animação

Classificação: acima de 16 anos

DIA 27/10

15h | Mostra de Animação Infantil

Classificação: Livre

17h | Mostra Paralela: 50 Anos de Animação Pernambucana

Classificação: acima de 12 anos

USIPAZ CABANAGEM

DIA 26/10

15h | Mostra de Animação Infantil

Classificação: Livre

17h | Mostra Paralela de Curtas de Animação

Classificação: acima de 16 anos



DIA 27/10

15h | Mostra de Animação Infantil

Classificação: Livre

17h | Mostra Paralela: 50 Anos de Animação Pernambucana

Classificação: acima de 12 anos

USIPAZ MARITUBA

DIA 26/10

15h | Mostra de Animação Infantil

Classificação: Livre

17h | Mostra Paralela de Curtas de Animação

Classificação: acima de 16 anos

DIA 27/10

15h | Mostra de Animação Infantil

Classificação: Livre

17h | Mostra Paralela: 50 Anos de Animação Pernambucana

Classificação: acima de 12 anos

Serviços

Dia internacional da Animação

Período: 26 a 28 de outubro

Horário: a partir das 15h

Endereços:

– Cine Líbero Luxardo ( térreo) / Biblioteca Arthur Vianna – Auditório Aloísio Chaves (3° Andar), Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré

– Curro Velho, R. Professor Nelson Ribeiro, 287- Telégrafo

– USIPAZ Icuí, Estrada Icuí-Guajará, 10 – Icuí-Guajará, Ananindeua – PA

– USIPAZ Bengui, Estrada do Bengui, ao lado do Pátio de Retenção do Detran

– USIPAZ Cabanagem, Av. Damasco, 47 – Parque Verde, Belém – PA

– USIPAZ Marituba, Rua Bom Sossego s/n, bairro União – Marituba.

Foto Reprodução: Divulgação/ MIS Paraná