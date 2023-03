A 1ª etapa do Circuito Paraense de Skate 2023 será neste próximo domingo em Ananindeua

Neste final de semana o município de Ananindeua vai realizar a Primeira Etapa do Circuito Paraense de Skate Street 2023. O evento é por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

Essa será a primeira vez na história do skateboard paraense, que o município irá sediar a primeira etapa do circuito paraense de skate. A Prefeitura de Ananindeua construiu uma pista dentro dos parâmetros internacionais das competições de Skate.

A competição será neste domingo (26), a partir das 9h, no Espaço Radical de Ananindeua, no bairro do Curuçambá ao lado da Subestação da Eletronorte, onde reunirá skatista nas seguintes categorias:

Mirim com atletas de 5 a 8 anos; Iniciante de 9 a 12 anos; Feminino (open); Amador de 14 a 17 anos e Master de 35 a 45 anos.

Inscrições abertas

As inscrições são limitadas, com até 20 atletas por categoria, e podem ser feitas pelo WhatsApp, por meio do contato (91)985156430. O término das inscrições será na quinta-feira, 23 de Março de 2023.

Foto: RICARDO AMANAJÁS