A 2° edição do Festival Tealentos segue com inscrições abertas até o dia 2 de março 

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa) está com inscrições abertas para a segunda edição do Festival Tealentos. O evento vai acontecer presencialmente, com apresentações ao vivo de música e dança no Theatro da Paz, no dia 2 de abril, e no dia 3, com exposição de artes visuais no porto futuro em Belém.

No site da secretaria os interessados em participar devem preencher o formulário até as 23h59 do dia 2 de março conforme horário de Brasília. Além do formulário, os candidatos devem enviar os documentos listados no edital do evento e enviá-los para o email tealentoscepa@gmail.com. Os candidatos inscritos devem aguardar a confirmação da inscrição também por emial e a lista com os aprovados estará disponível no site da CEPA.

Os candidatos inscritos assim como seus acompanhantes devem apresentar comprovante de vacinação contra a covid-19 para participar dos ensaios e do evento.

Abril Azul: Mês de Conscientização do Autismo

O evento é realizado por meio de uma parceria entre a Sespa e as Secretarias de Comunicação e de Cultura do Estado. “O 2° TEAlentos chega-chegando. Mais maduro, abrangente, com um formato de programa de TV que vai ampliar o público deste formato criativo e inovador que valoriza talentos e conscientiza sobre os direitos das pessoas com TEA. É uma honra para Secult renovar esta parceria com a Sespa e a Secom. Nosso Theatro da Paz se iluminará com a cor do Abril Azul, e seu palco resplandecerá as luzes da solidariedade, do amor e da inclusão”, comentou a secretaria de Cultura, Úrsula Vidal.

As inscrições para a 2° edição dos Tealentos devem ser feitas até 2 de março, para ter acesso ao formulário de inscrição acesse em: www.saude.pa.gov.br/autismo/.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará