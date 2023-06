A 36ª edição do Arrastão do Pavulagem inicia neste domingo (11), com muita alegria e ritmos contagiantes

Com alegria e ritmos contagiantes, o Instituto Arraial do Pavulagem inicia a partir deste domingo (11), o 1º Arrastão do Pavulagem 2023, com a expectativa de levar para as ruas belém mais de 35 mil pessoas durante o cortejo. Com o tema “Arraial por um Mundo de Paz”, a realização conta com o patrocínio do Governo do Pará, por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – SEMEAR e co-patrocinio da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Secretaria de Estado de Cultura (SECULT). O espetáculo começa com a Roda Cantada às 9h, em frente ao Theatro da Paz. Às 10h, o cortejo desce pela Presidente Vargas até a Praça Waldemar Henrique.

“A quadra junina e sua intensa ebulição no campo da cultura popular ganhou um importante marco no calendário de eventos: os arrastões do Arraial do Pavulagem. São 36 anos de um trabalho sólido e profícuo. O resgate e a valorização de tradições seculares como a Marujada de São Benedito, de Bragança, e a Festividade do Glorioso São Sebastião, de Cachoeira do Arari, a celebração de seus mestres e mestras e o amálgama de sua musicalidade e seu universo imagético forjaram um brinquedo singular na cultura paraense. Além disso, o Arraial ampliou suas ações com foco na educação ambiental e na formação dos brincantes, tornando-se uma síntese extraordinária da missão social, ética e econômica que a cultura brasileira exerce no Brasil multicultural por onde navegamos.”, destaca a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal.

“O Arraial do Pavulagem é uma das manifestações culturais mais importantes do estado e a Equatorial Pará já é uma parceira de longa data do projeto. Acreditamos no poder transformador da arte na vida dos milhares de paraenses que são alcançados com esta iniciativa. A empresa é a maior patrocinadora de cultura do estado e não poderia ficar de fora dessa grande festa tão representativa para todos nós”, pontua Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará.

PRAÇA WALDEMAR HENRIQUE AMBIENTADA

A temática da decoração traz uma poética que remete ao dia e à noite de São João. O idealizador Célio Ferreira e sua equipe de ornamentação, todos da cidade paraense de Augusto Corrêa, montaram uma grande arte visual no espaço que recebe o público para o show da banda Arraial do Pavulagem no fim dos cortejos.

“A decoração está dividida em dois setores. No primeiro setor, encontra-se a Concha Acústica, que representa o dia com a simbologia do sol, fazendo alusão ao arrastão do Boi Pavulagem que sai pelas manhãs ensolaradas, chamando a atenção de todos. Já no segundo setor, trazemos a magia e o encanto das noites de São João, representado por um grande balão, sintetizando assim a noite e o dia de São João na capital da Amazônia. Utilizando a técnica de degradê e desenhos geométricos abstratos, criamos um grande tapete aéreo, com mais de 25 mil metros de bandeirinhas”, explica Célio.

Ronaldo Silva, presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, confessa que a empolgação pelos Arrastões já está lá no alto há semanas e o maior objetivo é realizar uma celebração para pessoas de todas as idades.

“A expectativa é que a gente faça uma condução segura, tranquila, com alegria e paz no coração, fortalecendo o nosso tema – que é ‘Arraial por um Mundo de Paz’. Que todos consigam brincar e se divertir com a gente na rua, consolidando a dedicação dos brincantes iniciantes e iniciados do Batalhão da Estrela. Esperamos o melhor para esses quatro Arrastões e o público pode crer que nós vamos dar o nosso melhor por essa grande festa, que tem como maior tradição levar Cultura para o povo da Amazônia”, diz o músico e compositor.

“Estamos muito entusiasmados. Acho que vai ser mais uma linda temporada de Arrastões. Espero que a gente possa construir nesse momento de reencontro um pacto pela vida e sobretudo pela paz. Um ato marcado pelo otimismo, que nos reconecta com o respeito ao próximo, à natureza e sua grandeza. Que seja um momento de diversão e compreensão da relação entre o nosso passado e a construção do nosso futuro como seres humanos que vivem em harmonia”, finaliza.

Calendário de Arrastões: 11, 18, 25 de junho e 02 de julho. A concentração de brincantes e público começa às 08h, na Praça da República. Em seguida, sairá pela Av. Presidente Vargas até a Praça Waldemar Henrique e entorno, permanecendo até 14h com os shows do Arraial do Pavulagem e artistas colaboradores.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rafael Amaral/Divulgação