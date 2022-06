A 4ª etapa do Programa Vale Gás será paga na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira (20) será realizado o pagamento da quarta etapa aos beneficiários do Programa Vale Gás, o prazo segue até o dia 23 de junho. Serão contemplados os nascidos em janeiro, fevereiro e março.

Serão 139.753 beneficiários que declaram renda zero no CadÚnico, e paar saber se você é um dos contemplados basta acessar o site da Seaster ( www.seaster.pa.gov.br ). Após identificar seu nome, é necessário se atentar ao calendário para poder se dirigir até o Banco do Estado do Pará (Banpará).

Para poder ser contemplado, a unidade familiar precisa estar inscrita no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda per capita declara igual a zero. O Auxilio é concedido em duas costas de R$ 100, disponibilizadas em forma de crédito pelo Banpará.

O programa tem como objetivo minimizar os efeitos causados pela pandemia da Covid-19 entre a parcela da população mais vulnerável economicamente e socialmente, encerrou a terceira etapa na última terça-feira (13), data limite para que os cadastrados no programa pudessem fazer o saque da terceira parcela do benefício, que garante a compra de botijões de 13 quilos.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará