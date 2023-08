A 5ª edição do Festival Gastronomia das Ilhas acontece em Cotijuba

No último final de agosto, a Prefeitura de Belém, por meio da Campanha de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém(Codem), vai realizar a 5ª edição do Festival Gastronomia das ilhas, em Cotijuba.

Participarão do evento, 15 empreendedores, 75 chefs de cozinha e auxiliares, gerando aproximadamente 300 empregos diretos e indiretos. Também são esperados cerca de 2 mil participantes durante os dois dias do evento.

Sobre o projeto

O Festival Gastronomia das ilhas tem como objetivo fomentar a gastronomia e o turismo nas ilhas de Belém. Nessa edição, o evento tem concepção sustentável, qualifica a mão-de-obra local com cursos e oficinas durante etapa anterior à realização do evento.

O propósito é a geração de emprego e renda, e a valorização da cultura alimentar regional, contribuindo para o aperfeiçoamento e consolidação da cadeia criativa gastronômica de Belém.

O objetivo principal do projeto “Festival Gastronomia das Ilhas” é fortalecer, divulgar e somar esforços para a manutenção do Selo Belém Cidade Criativa da Gastronomia, concedido em 2015 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Unesco) e também divulgar para o público interno e turistas a rica gastronomia paraense.

Para a 5ª edição do Festival Gastronomia das Ilhas, que será realizada na ilha de Cotijuba, haverá duas inovações em comparação com as quatro edições anteriores.

A primeira é a consolidação do projeto, que chega bastante prestigiado e reconhecido nacionalmente. Isso se deve à apresentação do festival como case de sucesso no 1º Encontro Nacional de Cidades Criativas Brasileiras da Unesco, realizado no início de agosto em Florianópolis (SC). O evento reuniu representantes das dez cidades criativas brasileiras, entre elas, Belém.

A segunda inovação é a ampliação do festival, que contará com uma programação mais diversificada e abrangente.

O Festival Gastronomia das Ilhas é uma oportunidade para conhecer a cultura alimentar regional, aprender sobre a história da gastronomia em Belém e experimentar pratos típicos da culinária paraense.

Foto: DT