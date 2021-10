A 5ª edição do Programa Amazônia UP vai promover exposição de possibilidades de bioeconomia a partir da floresta

Na próxima terça-feira (19) haverá uma visitação da previa do Demoday, do Projeto Amazônia UP 2021, no Sesc Boulevard das 14 ás 18h, onde será exibido exposições de possibilidades de bioeconomia a partir da floresta.

O público terá a oportunidade de conversar e conhecer os produtos de empreendedores do Rio de Janeiro, Paraíba, Acre, Amazonas e Pará, serão 13 modelos de negócios apresentados mediantes produtos e serviços representados por 9 cidades dos estados citados.

O Demoday promove a celebração e apresentação das iniciativas para o público em geral e para diversos atores do ecossistema de negócios sustentáveis na Amazônia. Estão participando da programação parceiros envolvidos em todo o processo de empreendedorismo como: Sebrae, Amazônia 2030, Imazon, Amaz, Idesam, Conexus – Conexões Sustentáveis, Incubadora do Xingu, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, entre outras no total de 24 entidades que integram essa rede movida pelo Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Instituto Humanize, realizadores do evento.

Confira a programação:

Dia 18 – Realização de oficinas internas, na sede do centro de Empreendedorismo da Amazônia – Avenida Nazaré.

Dia 19 – Exposição Demoday, no Sesc Boulevard

Foto: centroamazonia

Jornalista: Marina Moreira