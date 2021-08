A ação da Equatorial Energia ocorre em Bagre, Marituba, Ananindeua, Abaetetuba, Santarém e Marabá

Durante esta semana, a Equatorial Pará retoma com os atendimentos em comunidades, oferecendo diversos serviços, como troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na tarifa social de energia que concede descontos de 10% a 65% na conta de luz de famílias categorizadas como baixa renda. Os atendimentos dessa semana já estão ocorrendo em Bagre, Marituba, Ananindeua, Abaetetuba, Santarém e Marabá.

O gerente da área de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Energia Pará, Gilliard Vaz, ressalta a importância dos clientes se cadastrarem na Tarifa Social. “Nós estamos fazendo um verdadeiro mutirão nessas comunidades para que cada vez mais famílias tenham acesso ao Programa Tarifa Social. Ainda existem mais de 300 mil cidadãos que podem ter esses descontos na conta de energia e ainda não usufruem do benefício”, alerta Gilliard.

Tarifa Social de Energia – Para receber o benefício é necessário ser inscrito no CadÚnico (que concede o número do NIS) com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50); ser idoso ou deficiente que recebe o Benefício da Prestação Continuada (BPC) com renda mensal por pessoa, inferior a um quarto do salário mínimo (R$ 261,25); famílias inscritas no CadÚnico que tenha portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de forma continuada, com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos e famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa da família ou que possuam, entre seus moradores, algum beneficiário do BPC.

Negociação e desconto na conta de energia – A negociação de débitos também estará disponível para clientes residenciais que possuem mais de três faturas em atraso e para solicitar o serviço o titular da conta contrato deve levar seus documentos pessoais para realizar a negociação.

Economia de Energia – Nas ações, cada cliente ainda pode trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, considerada até 85% mais econômica. No ato da troca é necessário apresentar a última conta de luz quitada, CPF, RG e entregar as lâmpadas que estavam em uso.

E + Comunidade Bagre

Período: 17 a 20 de agosto

Horário: 08h00 ás 12h00 e 14h00 às 17h00

Local: Secretaria Municipal De Assistência Social – SEMAS

E + Comunidade Marituba

Período: 16 a 20 de agosto

Horário: 08h00 às 12h00

Local: Paróquia Menino Deus

E + Comunidade Ananindeua

Período: 21 de agosto

Horário: 08h00 às 12h00

Local: Escola Estadual de Ensino Médio Professor Antônio Gondim Lins

E + Comunidade Abaetetuba

Período: 17 de agosto

Horário: 09h30 às 12h00 e 14h00 às 16h30

Local: Comunidade Laranjituba

E + Comunidade Santarém

Período: 16 e 18 de agosto

Horário: 09h00 às 17h00

Local: Sede da Associação dos Moradores do Bairro Jardim Santarém

E + Comunidade Marabá

Período: 19 e 20 de agosto

Horário: 09h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00

Local: Sede da Associação dos Moradores do Bairro Jardim Santarém

Fonte: Equatorial Pará