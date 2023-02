A alegria está de volta com a folia de Momo nas ruas de Cametá

O circuito de sete domingueiras que antecedem o carnaval oficial de Cametá deste ano de 2023 começou no domingo passado, 29, com sua 5ª edição. Cametá, no Baixo Tocantins, nordeste do Pará, tem um dos carnavais mais famosos e importantes do Estado do Pará, atraindo centenas de milhares de foliões de vários pontos do Brasil. Esse pessoal visita a cidade para conhecer sua cultura, sua culinária, seu peixe mais destacado, o Mapará, as comidas típicas e tudo o que há de bom para ser desfrutado neste ponto do país.

Tudo começa com o Fofó da Maizena, às 16h na Pracinha do Titio com os embalos de Banda Akaso, Banda Colúmbia & Ciclone e Banda Turiá. A partir das 19h, na Concha da Praça da Justiça, Balada Prime, Banda Os Invencíveis e a poderosa e tradicional banda Fruto Sensual.

Os eventos são todos gratuitos e os brincantes participam e prestigiam este que é considerado como “o maior e melhor carnaval da Amazônia, com patrocínio da prefeitura municipal de Cametá e e organicação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desportos – SECULTD.

De acordo com informações procedentes da cidade, o primeiro grito de carnaval, no domingo, já mostrou que neste ano a coisa vai pegar fogo. Há dois anos os eventos estavam parados por conta das restrições sanitárias devido a pandemia da covid-19, mas em Cametá, assim como no restante do Pará, as restrições foram suspensas, o calendário vacinal foi cumprido à risca e não há razão para preocupações. Assim é se enfeitar e curtir essas domingueiras que antecedem a grande festa da Apoeose do Samba em todos os logradouros da cidade.

Fotos: Imagens2.8/Ray Nonato