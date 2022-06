A Banda da GMB realiza concerto em comemoração aos 30 anos de fundação

Na noite desta segunda-feira (27), a Banda de Música da Guarda Municipal de Belém fará um concerto aberto ao público no Theatro da Paz, em celebração aos 30 anos de criação da banda. A entrada será franca e o ingresso já podem ser adquiridos, através do site www.ticketfacil.com.br ou ás 18h, na bilheteria do theatro.

A Banda é composta por 44 guardas músicos da GMB, além de convidados músicos das guardas municipais do Rio de Janeiro, Maceió, Minas Gerais e músicos da Banda da Policia Militar e Bombeiro Militar do Pará, além das Forças Armadas.

O espetáculo desta noite vai contar com a apresentação de 11 peças, que tem no repertorio desde as músicas paraenses, além de tributo a consagrados artistas brasileiros e internacionais.

O show ainda vai contar com a participação especial do coral da igreja Evangélica Assembleia de Deus e dos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

No dia 1º de julho a Banda da Guarda Municipal de Belém completa 30 anos de criação. Na qual tem a missão de levar alegria e cultura, através de apresentações musicais, o trabalho da banda conquistou os belenenses, fortalecendo, ainda mais, o laço entre a GMB e a população.

No ano de 2019, por meio da lei 9.521, a Banda de música da Guarda Municipal de Belém (GMB) foi declarada patrimônio cultural de natureza imaterial do município. A banda da GMB iniciou seus trabalhos no dia 7 de julho de 1992. A primeira apresentação ocorreu no dia 25 de julho, no coreto da praça Matriz do distrito de Mosqueiro, durante a abertura da programação do verão.

Nos dias de hoje o agrupamento conta com 44 integrantes, que ao longo dos anos, deixou de atuar somente em solenidades municipais, passando também a fazer apresentações no formato de show musical.

SERVIÇOS

Banda de Música da Guarda Municipal de Belém

Data: 27/06/2022

Horário: 20h ás 22h34

Local: Av. da Paz, S/N – Campina, Belém – PA, 66017-060 – Praça da República

