‘A bandana não deixa o cabelo atrapalhar’, diz mulher que fez sexo oral em Eduardo Ramos

Na noite desta quinta-feira, 2, a jovem Paula Thays Moura, que teve uma foto fazendo sexo oral no jogador Eduardo Ramos, ídolo da torcida do Remo, vazada na web, gravou uma série de stories em seu perfil no Instagram, contando sua versão dos fatos.

Simpática e, de forma bastante sincera, a jovem falou sobre a situação, defendeu o atleta e o ex-marido, o cantor paraense Breno Tilman, e pediu mais empatia. Ela também aproveitou pra um “toque” para quem tem curiosidade sobre o uso da tal bandana. Assista: