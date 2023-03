A Biblioteca Pública Arthur Vianna completa 152 anos e celebra com programação gratuita para o público

No próximo sábado (25) a Biblioteca Pública Arthur Vianna, completará 152 anos. O espaço fica localizado na sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), em Belém. E para celebrar está data tão importante, uma programação de aniversário estará aberta ao público até sexta-feira (24), incluindo palestras, oficinas, lançamentos de obras e workshops.

O evento começou hoje (22), com leitura de poesias e apresentação de bonecos de fantoche no hall do Centro de Eventos Ismael Nery. As oficinas ocorrerão á tarde, para adultos e crianças. Nos dias seguintes, a programação contará com rodas de conversa e sarau literário.

Foto: Ricardo Amanajás / Ag. Pará

História

A ideia de fundar a biblioteca pública já era pensada desde 1839 na Província do Pará. A proposta foi levada à câmara Municipal de Lisboa, onde teve algumas rejeições, mas foi aprovada pela Assembleia Provincial. Em 1846, foi criada a Biblioteca Pública, anexo ao Lyceu Paraense, hoje Colégio Paes de Carvalho, da rede pública estadual de ensino.

Acervo e serviços

Considerada a mais importante da região Norte a biblioteca pública “Arthur Vianna”, atende em média, 2 mil usuários por dia. Dispõem de um valioso acervo, com aproximadamente 800 mil volumes, em todas as vertentes literárias, técnicas e didáticas. Oferece ainda os mais diversos serviços nas áreas da promoção, difusão e preservação da cultura, em todas as formas de expressão, sobretudo literatura.

A Biblioteca Arthur Vianna expandiu sua atuação, coordenando as bibliotecas setoriais: Biblioteca Vicente Salles, instalada na Casa das Artes; Biblioteca Carmen Souza, no Núcleo Curro Velho, e Biblioteca Francisco Paulo Mendes, na Casa da Linguagem – todos espaços vinculados à FCP -, além das nove bibliotecas localizadas nas Usinas da Paz.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará