A Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha exibe amostras feitas de reciclagem

A Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha (BPMAR) irá realizar três amostras pela Lei Aldair Blanc, da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

A exposição acontece por meio do “Projeto De Pauta e Portas Abertas”, que tem por objetivo ampliar o acesso aos bens culturais produzidos, possibilitando ao público visitante outras formas de leitura, respeitando as limitações do prédio tombado e também do momento de pandemia que vivemos, segundo a diretora da BPMar, Gorette Figueiredo.

“Arte que vem do Lixo” é a exposição apresentada por Vanessa Lima, que busca conscientizar as pessoas sobre a importância de reaproveitar, dando utilidade, nova vida e um novo significado a objetos. No meio dos objetos apresentados, a artista exibe um objeto em forma de pizza encontrada no lixo que virou espelho com requinte e modernidade e um balde de tinta, que se tornou organizador.

Helen Juliana de Sá exibe a “É Pau é Pedra”, que são produtos de madeira e mármore confeccionados a partir de itens que possivelmente poderia ser descartado por empresas.

André Freitas, artista e filosofo expõem o projeto “imersão – processos de criação e ecodesign na Olaria do Espanhol”, que aborda uma perspectiva de design sustentável, considerando dimensões sociais, culturais e ambientais.

Saiba os dias e horário de funcionamento da exposição:

Exposições “Arte que vem do Lixo”; “É Pau é Pedra” e “Imersão – processos de criação e ecodesign na Olaria do espanhol”.

De 14/10 a 22/10 – Segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha – Rua Siqueira Mendes com avenida São Roque, S/N, Cruzeiro-Icoaraci.

Foto: Ascom/ Fumbel