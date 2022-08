A campanha “Toque de Amiga” visa alertar e informar sobre a violência psicológica contra a mulher

No dia primeiro de agosto, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) aderiu à campanha nacional ‘Toque de Amiga’, que tem como o objetivo alertar e informar sobre a violência psicológica contra mulher.

A ação é coordenada pela Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica (Copevid) do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG). A coordenadora do Núcleo de Proteção á Mulher, promotora de Justiça Vyllya Sereni é a representante do MPPA na Comissão.

A campanha “Toque de Amiga” segue durante todo este mês de agosto, conhecido como agosto lilás, na qual são intensificadas as ações de combate à violência contra a mulher. A cada semana serão lançados vídeos e cards referentes a violência psicológica. O Ministério Público do pará também desenvolverá eventos locais envolvendo ciclos de diálogos da lei Maria da Penha, que completa 16 anos em 2022.

