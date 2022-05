A capital paraense é a única finalista do projeto InovaJuntos de desenvolvimento urbano e inovação para municípios

De 64 municípios que se inscreveram para participar do projeto InovaJuntos, Belém foi a única capital brasileira finalista do projeto internacional, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) em parceria com o Centro De Estudos Sociais (CES), de Portugal, e apoio financeiro da união Europeia (UE).

O InovaJuntos tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento urbano integrado para inovação público-privada entre municípios de Portugal e do Brasil, além de outros países da América Latina.

Belém é finalista pelo eixo temático “Cidades Verdes e Mudanças Climáticas” que receberá durante três anos capacitação e apoio técnico a partir das vocações, potencialidade e fragilidades identificadas no município. Serão realizados métodos quantitativos de analises de dados para implementação de laboratórios de inovação.

Entre as ações transformadoras que Belém implementa desde 2021, chamaram atenção da comissão do projeto a troca de toda a iluminação pública por lâmpadas de LED; a gestão de resíduos sólidos e cooperação técnicas entre os municípios da região metropolitana relacionados ao transporte público; a regularização fundiária na cidade e os projetos de fontes de energias limpas renováveis.

Foto: Sejep / Prefeitura de Belém