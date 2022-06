A capital paraense realiza o 1º Encontro de Guarda Municipais Músicos do Brasil

Hoje (20) será realizado o 1º Encontro de Guardas Municipais do Brasil, promovido pela Prefeitura Municipal de Belém para comemorar os 30 anos de criação da Banda da Guarda Municipal de Belém.

Serão 6 dias de programação, o evento vai contar com a presença de guardas músicos de vários estados e municípios do Brasil. A abertura oficial do encontro ocorre nesta a partir das 14h, no auditório da GMB, na avenida Duque de Caxias,394, no bairro de Fátima.

No dia 1º de julho, a Banda Municipal de Belém comemora, 30 anos de criação. Com a missão de levar alegria e cultura, por meio de apresentações musicais, o trabalho da banda conquistou os belenenses, fortalecendo, ainda mais, o laço entre GMB e a população.

Foi no dia 7 de julho de 1992 que a Banda de Música da GMB iniciou suas atividades. No dia 25 de julho aconteceu a primeira apresentação, no correto da praça Matriz do distrito de Mosqueiro, durante a abertura da programação do verão.

Em 2019, por meio lei 9.521, a GMB foi declarada patrimônio cultural de natureza imaterial do município.

Atualmente o grupamento conta com 44 integrantes, que, ao longo dos anos, deixou de atuar somente em solenidades municipais passando também a fazer apresentações no formato de show musical.

Acompanhe a programação do 1º Encontro de Guardas Municipais do Brasil:

Dia 20/06 – Abertura do encontro seguida de Palestra

Hora: 14h às 17h

Local: Auditório da Guarda Municipal de Belém

Tema: A evolução dos músicos militares e guardas municipais – Princípios, conceitos e técnicas.

Palestrante: Prof. Major RR André Nazareno da Costa Garcia – Pedagogo e técnico em trompete

Hora: 14h às 17h

Local: Auditório da Guarda Municipal de Belém

Tema: A interpretação e execução dos reguladores de articulação e dinâmica, na prática de grupo

Palestrante: GM 02 Classe I, Elias Coutinho de Oliveira – Bacharel em música – Saxofone (UEPA).

Dia- 23/06

– Sessão Especial Solene aos 30 anos da banda da GMB realizada pelos vereadores de Belém

Hora: 14h30

Local: Câmara Municipal de Belém

Hora: 14h às 17h

Local: Auditório da Guarda Municipal de Belém

Tema: A Banda de Música da Guarda Municipal de Belém no Contexto de Segurança Pública

Palestrante: GM 02 Classe IV Josiel Silva –Bacharel em Direito e Licenciatura em Educação Artística

Visita Guiada aos pontos turísticos de Belém

Hora: 8h às 12h

Concerto alusivo aos 30 Anos da Banda de Música da GMB

Local: Teatro da Paz

Hora: 20h

Participação especial do Coral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e dos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

