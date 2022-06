A Casa das Artes vai realizar workshop gratuito de teatro e música

A Casa das Artes, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), vai realizar o workshop “Laboratório musicatuante: fazer artístico na interface entre teatro e música”, no próximo dia 04 e 08 de julho.

O workshop tem como objetivo desenvolver a capacitar o aprofundamento das relações entre música e teatro, problematizando os limites e possibilidades dessa interface artística. A partir de encontros e experimentações performáticas será explorado como as habilidades musicais e cênicas podem ser combinadas na atuação.

As inscrições do workshop são gratuitas e podem ser realizadas em um formulário on-line, disponível no site e nas redes sociais da FCP.

Para participar é necessário ter mais de 18 anos, com experiencia no campo de artes cênicas e saibam tocar algum instrumento musical. Durante os encontros, ao participantes irão explorar como as habilidades musicais e cênicas podem ser combinadas na atuação.

Serviço:

Workshop – Laboratório musicatuante: fazer artístico na interface entre teatro e música

Data: 04 a 08/07

Horário: 14h às 18h

Local: Casa das Artes, Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 – Nazaré

Público-alvo: A partir de 18 anos com experiência no campo das artes cênicas

Pré-requisitos: Tocar algum instrumento musical

Formulário de inscrição neste link.

Imagem: Reprodução iNTERNET