A Cidade de Belém do Pará em Bordados Milenares

A Bacharel em Moda, Rafaela Silva, realizou uma oficina “Memorias Em Linhas” que são bordados inspirados nos pontos turísticos e comidas típicas de Belém do Pará. Os bordados foram realizados em camisas e bolsas, nos dias 4 a 9 de outubro.

A ideia da oficina foi uma forma de estimular os 26 participantes a gerar renda através de produtos que podem ser comercializados, tanto para turistas por se tratar de bordados que representam a capital do estado do Pará, quanto para os próprios habitantes do Estado.

A oficina de bordado, “Memorias em linhas” é um projeto selecionado pelo edital de Modas e Designe – Lei Aldir Blanc, 2020. Sendo assim surgiu o objetivo para dar uma possibilidade de renda para as pessoas, principalmente no tempo de pandemia onde infelizmente muitas pessoas ficaram desempregadas.

No projeto foi apresentado nove pontos de bordados, entre eles como fazer a transferência do desenho para o tecido e como fazer as pesquisas de imagens de referências, e aplicações em produtos, que obteve como resultado as peças legitimamente da cultura local. Todas as aulas foram ministradas em 6 vídeos, que após os alunos concluírem o curso, todos receberam certificados, depois que a oficina foi finalizada, Rafaela liberou as videoaulas para o público em geral no seu canal do YouTube.

O bordado é uma das técnicas mais usadas para interferir nos tecidos seja em formato de linhas ou pedrarias. Não se sabe ao certo em que época surgiu o bordado, uma arte considerada milenar, porém há registros de tecidos ornamentados seja em esculturas, ou pinturas históricas, muitos dos registros foram encontrados em escavações.

De acordo com alguns historiadores já havia bordados em algumas civilizações antigas como Asia, Egito, Grécia e Roma. Alguns pesquisadores afirmam que é uma arte antiga, comprovadas no antigo testamento, no qual se fala sobre o comercio dos bordados.

Rafaela Silva é formada pela Unama, iniciou sua primeira oficina quando ainda era estudante universitária em 2017, como ela já dominava a técnica de bordado resolveu apresentar sua ideia para o coordenador do curso de moda da época, na qual foi aceita e realizada para funcionários e estudantes da instituições, com o sucesso da oficina ela pôde realizar várias oficinas deste mesmo segmento.

“ Meu propósito é divulgar o bordado, este fazer manual tão rico e delicado, ao mesmo tempo ele é uma terapia pra quem borda, ele vem também como uma fonte de renda”, explicou Rafaela.

A design de moda possui uma marca autoral chamada Miçantê, onde faz suas próprias coleções e ainda recebe demanda de trabalhos por encomendas, além de design é figurinista, na qual já fez várias peças para espetáculos de teatros, dança e áudio visual, também compõem o grupo Pássaro Junino Uirapuru, na qual é brincante e contribui na produção dos bordados dos figurinos.

Rafaela já tem proposta da sua próxima oficina, mas por enquanto sem data definida. O seu último trabalho pode ser visto no link a seguir: https://www.youtube.com/channel/UCm0Se6V1jUzmgjp6P3Z8QJA/videos

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira