A confirmação de matrícula para estudantes com deficiência na rede municipal encerra nesta sexta-feira

Termina nesta próxima sexta-feira (06), a confirmação de matrícula dos estudantes com deficiência a partir da entrega presencial da documentação pelos responsáveis.

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) iniciou a confirmação na última segunda-feira (02), em escolas polos dos oitos distritos administrativos de Belém. Esta é a primeira fase da pré-matrícula da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2023.

A Prefeitura municipal vem priorizando o filtro na matrícula para o público da educação especial e inclusiva permitindo a enturmação dos estudantes de forma equalitária, ou seja, de acordo com as necessidades do educando. Esse momento é muito significativo para os pais de estudantes com deficiência.

A dona de casa Alana Cristina Gonçalves, conta sobre a praticidade de conseguir uma vaga para o seu filho com indicativo de Transtorno do Espectro do Autismo e Hiperatividade.

“Estou muito feliz. Ano passado eu tentei e não consegui. Agora tá muito mais fácil e consegui a vaga pra ele. Quando a gente chega no local e fala que a criança tem autismo, as pessoas já ficam olham meio de lado”, disse Alana, que ficou atenta à liberação do site e rapidamente fez a inscrição do filho.

Atendimento especializado

O Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie), por meio de avaliação, orienta as escolas quanto às necessidades do aluno no atendimento na sala regular e na sala de atendimento especializado. O Crie possui uma equipe multiprofissional com pedagogos, especialistas em inclusão educacional, psicólogos, assistentes sociais e outros. Até o momento, a rede já possui na rematrícula 1.701 estudantes e agora, cerca de 500 novas pré-matrículas efetuadas pelo site.

Na próxima terça-feira (10), começa a segunda fase da pré-matrícula no site para os estudantes sem deficiência e segue até o dia 20. A confirmação presencial com a entrega da documentação do educando também inicia no dia 11 e segue até o dia 20, nas escolas escolhidas pelo responsável.

Veja as escolas polos para a entrega de documentação de estudantes com deficiência:

Daent

EMEIF República de Portugal

Rua Anchieta, 359 – Marambaia

Daben

EMEIF Gabriel Lage

Rua Quintino, 12 – Tapanã

Damos

EMEIF Anna Barreau Menineia

Rua Doutor José Mariano Cavaleiro de Macedo, Sn – Ariramba – Mosqueiro

Dabel

EMEIF Ernestina Rodrigues

Passagem Alberto Engelhard, 266 – São Brás

EM Ruy Brito –

Trav. Enéas Pinheiro 2871 – Marco

Dasac

EMEIF Inês Maroja

Av. Senador Lemos, 2995 – Sacramenta

EMEIF Palmira Gabriel

Trav. Timbó, 681 – Pedreira

Daico

NAEES Quinta dia Paricas

Res. Quinta dos Paricas – Maracacuera – Icoaraci

Liceu Escola

Trav dos Andradas, 886 Paracuri I – Icoaraci

Daout

EMEIF Pedro Demo

Praça do Estacionamento da Praia do Amor, S/N Entre Atlântica e Rua, Tv. Ipanema – Outeiro

D´água

EMEIF Rotary

Rua Lauro Malcher, 279 – Condor

EMEIF Padre Leandro Pinheiro

Rua Barão de Igarapé Miri, 619 – Guamá.

