A Confraria Harleyros do Pará fez festa temática anos 70 e 80!

A Confraria Harleyros do Pará fez na última sexta-feira, dia 10 de junho um grande evento temático, festa alusiva ao dia dos namorados, pois a data ocorreu às vésperas. Pensando em fazer algo diferente, a direção optou por fazer algo inusitado, com direito a muitas surpresas, uma decoração voltada aos bons tempos das décadas de 70 e 80, também foi premiado o casal que dançou melhor, se tratando de uma festa “a caráter”, só concorreram os casais estavam de acordo com o tema da festa.

O prêmio especial: Pacote Dia dos Namorados na “suíte prime” do renomado hotel Atrium Quinta de Pedras, com direito a decoração temática romântica, caminho pétalas de rosas, balões metálicos, chocolates, espumante e um kit surpresa da confraria.

A programação começou às 21 horas, com a banda Top Hits, umas das melhores bandas cover dos anos 70 e 80, segundo as pesquisas na região. O set list de alto nível será feito pelas músicas mais cultuadas de diversas bandas que marcaram gerações. Posteriormente a banda Zona Rural tomou conta da festa, que é formada por amantes do motociclismo e apresentará um tributo aos clássicos do rock internacional, entre eles Creedence, AC DC e outros clássicos.

Os confrades ficaram muito animados muito animados para esse evento, que já foi muito comentado por todo o estado do Pará, 100 casais Harleyros foram confirmados, o convite foi aberto a todos os amigos motociclistas e parceiros, a lista de convidados foi encerrada no dia 24 de maio, e contou com uma lista de espera bem grande, muitos casais esperaram a desistência de outros para poder ir para essa festa.

O evento foi até às 4:00 horas da manhã, foi um grande sucesso, reunindo mais de 200 pessoas, que não arredaram o pé até o final, onde foi feito a premiação ao casal Ricardo Cardoso e Doralice Miranda, que tiveram melhor desenvoltura na pista de dança.

Casal Ganhador – Ricardo Cardoso e Doralice Miranda

A Confraria Harleyros do Pará completou 04 anos no dia 19 de abril, e vem cumprindo uma agenda fantástica de eventos e viagens durante esse ano. Para a direção, que não mede esforços para surpreender seus convidados, a festa dos namorados foi mais um grande sucesso!