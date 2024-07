A convite do Itamaraty, paraense cerimonialista e comendador Guto Delgado irá coordenar o Cerimonial da Reunião do G20 no Rio de janeiro

O cerimonialista e comunicador Guto Delgado, mais uma vez, foi convidado por seus colegas do MRE -Itamaraty, para participar da Coordenação do Cerimonial da Reunião do G20 no Rio de Janeiro, nesta semana que se inicia neste domingo, 21, na “Trilha de Finanças”. Seu trabalho no G20 de São Paulo surtiu efeito e eles então, o chamaram novamente.

Delgado disse ter sido informado que, “indo para o Rio de Janeiro e participando desta Trilha, estarei confirmado para a Grande Reunião de Cúpula com os Presidentes, em Novembro também no Rio de Janeiro, quando o Brasil passa à Presidência do G20”.

Segundo o cerimonialista, ele está muito feliz. Serão 5 dias de muito trabalho no Cerimonial Internacional, “mas a recompensa é divina”.

Guto Delgado pede que os paraenses rezem por ele, pois estará “representando todos nós e o nosso Estado”.

Imagem: Reprodução