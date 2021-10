A Defensoria Pública do Estado do Pará se posiciona sobre os direitos LGBTQIA+

A Defensoria Pública do Estado do Pará, por meio do núcleo de Direitos Humanos e Ações Estratégicas (NDDH), opera em defesa da população LGBTQIA+( lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexo e assexuais) e repudia todo e qualquer tipo de ação que questione a constitucionalidade dos seus direitos.

Desde 2011, o supremo tribunal federal (STF) reconhece que pessoas do mesmo sexo possuem o direito de constituir família. Sendo assim, perante á justiça brasileira, casais heterossexuais e casais homoafetivos não diferem.

O Núcleo de Direitos Humanos e Ações Estratégicas (NDDH), da defensoria pública do Pará, está localizado no prédio sede da DPE, na rua Padre Prudêncio, n° 154. Para quem precisar de ajuda, é so ligar para o número (91) 3201-2684

Foto: Reprodução/Internet