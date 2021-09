‘A democracia é inegociável’, afirma o governador do Pará em reunião com presidente do Senado

Na reunião do Fórum dos Governadores com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, nesta quinta-feira (02), em Brasília (DF), o governador do Pará, Helder Barbalho, reafirmou seu compromisso com a democracia. Entre outros pontos da reunião, o chefe do Executivo paraense também debateu temas como combate à pandemia de Covid-19 e recursos para os estados.

“A reunião foi no sentido de buscarmos garantir que o processo de vacinação no Brasil contra a Covid-19 possa estar cada vez mais célere e, com isso, assegurando vacina para todos. Também discutimos uma pauta para reduzir o custo de vida dos brasileiros, destacando os custos de combustíveis, gás e energia elétrica, itens que trazem desconforto e severos problemas para as populações de nossos estados”, enfatizou Helder Barbalho.

O governador do Pará informou que, durante o encontro, a defesa da democracia e a crise entre os Poderes foram tratados com Rodrigo Pacheco; o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e o governador do Piauí, Wellington Dias.

“Também tratamos a respeito da importância da democracia, da harmonização entre os Poderes, da garantia do diálogo entre todos aqueles que têm a responsabilidade da representação coletiva e, acima de tudo, a responsabilidade com a democracia em nosso País. A democracia é inegociável, e nós devemos ter capacidade de valorizar o diálogo e buscar soluções pela democracia, para pacificar o Brasil e garantir que, por meio dessa pacificação, a vida dos brasileiros, possa ser cada vez mais valorizada e melhorar as condições de vida de cada cidadão”, reforçou Helder Barbalho.3

