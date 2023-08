A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) lançou a Romaria da Acessibilidade

Na noite desta quinta-feira (17), a Diretoria da Festa do Círio de Nazaré, lançou a 14ª romaria oficial do Círio 2023, chamada Romaria da Acessibilidade. O objetivo é atender o público que tem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida.

Era uma antiga reivindicação de devotos que gostariam de participar do Círio, mas tinham receio devido ao longo trajeto ou ao grande número de devotos das outras romarias. A presidente da Associação para Cegos do Pará, Rose Lobato, encara a novidade como evento teste, pois será um desafio reunir pessoas com diferentes deficiências no mesmo espaço. Isso porque cada deficiência tem suas próprias necessidades e particularidades, e é importante adaptar o ambiente para que todos possam participar de forma igualitária.

Trajeto – A Romaria deverá ocorrer no dia 21 de outubro, em sábado, com saída prevista para as 8h. O trajeto escolhido priorizou ruas arborizadas no centro de Belém. A romaria sairá da Rua Dom Alberto Ramos (ao lado da Basílica Santuário de Nazaré), passará pelas avenidas Generalíssimo Deodoro e Braz de Aguiar, Travessa Quintino Bocaiúva e finalizando na Avenida Nazaré. Os detalhes para a logística do trajeto serão acertados com as organizações e movimentos sociais.

Foto: Bruno Carachesti – Agência Pará