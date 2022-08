A Diretoria da Festa do Círio retoma as vendas das arquibancadas nesta sexta-feira (19)

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) vai retoma a venda de ingressos para o Círio e Trasladação nesta próxima sexta-feira (19). As vendas tiveram inicio no último dia 16, porém com a alta demanda, a empresa responsável pelas vendas detectou um comportamento anormal no sistema antifraude.

“Isso desencadeou uma instabilidade no sistema e comprometeu a experiência de compra do usuário, por isso suspendemos as vendas para normalizar”, esclarece Sérgio Reis, diretor de arraial e arrecadação.

A venda do ingresso é limitada a cinco ingressos por pessoa (CPF), somente pelo site, com pagamento em PIX ou cartão. Todos os ingressos são nominais, garantindo a maior segurança da venda.

O ingresso possui um QRCode Impresso para evitar as falsificações e garantir um melhor controle de acesso do público às arquibancadas. Os ingressos podem ser impressos na finalização da compra.

Gratuidade

As pessoas a partir de 60 anos, e portadores de necessidades especiais, serão disponibilizados 900 ingressos gratuitos, sendo 300 para o Círio e 600 para a Trasladação. Para ter acesso a gratuidade deve ser realizado o cadastro no mesmo site de vendas, a partir do dia 23 de agosto. Após isto o ingresso serão entregues na Diretoria da Festa de Nazaré, situado no Centro Social de Nazaré, na área do estacionamento da Basílica Santuário, somente no dia 2 de setembro, mediante a comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto, no horário de 14h às 19h. Crianças de até dois anos de idade não pagam ingressos e não precisam ser cadastradas no site.

Foto: Ascom Basílica Santuário