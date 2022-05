A Diretoria do Círio junto com a Defensoria Pública vai realizar uma ação de cidadania neste sábado (28)

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em parceria com a Defensoria Pública do Estado, vai está realizando neste (sábado) uma ação com diversos serviços gratuitos para a população, no horário de 8h ás 14h.

A iniciativa vai ocorrer no estacionamento da Basílica Santuário, no Centro Social de Nazaré, com a Carreta de Direitos da Defensoria. Entre os serviços oferecidos estarão a emissão de documentos como RG, CPF, CTPS Digital, certidões de nascimento e óbito e orientação jurídica. Essa será a primeira vez em que a DFN realiza uma ação com a Defensoria Pública. A diretoria pretende atender até 1000 pessoas.

Foto: Divulgação