A dupla Junior Lima e Giovanni Andrade completam 5 anos de muita historia

A dupla sertaneja Junior Lima e Giovanni Andrade completam 5 anos de carreira no ano de 2022, carregando grande bagagem durante esses anos, levando experiências e aprendizados para mais anos que virão. A dupla conta sua historia por meio de shows e sucessos que compõem e cantam, levando consigo fãs fieis e conquistando cada vez mais por todo o estado.

Os sertanejos contam com um CD gravado no ano de 2019, montado por músicas autorais e regravadas, mostrando todo o talento que a dupla tem de sobra, tanto o Cd como outras gravações se encontram nas plataformas do Youtube e SuaMusica.com, trabalhos que lhes trazem orgulho ao lembrar de sua produção e sucesso.

Dia 5 de maio de 2017 marca a data dos primeiros passos na estrada para alcançar seus lugares hoje no ramo da música no estado do Pará. Completando 5 anos, Junior e Giovanni já colhem seus frutos, com shows crescendo cada vez mais e fãs cada vez mais presentes. O percurso até aqui não foi fácil, mas a dupla se mantem firme e confiante para o futuro, prometendo levar cada vez mais alegria e o melhor do sertanejo para os apaixonados e os que sofrem de amor, representando todos em seus shows, que se identificam em algum momento de suas vidas com as historias ali contadas em forma de música, assim acolhendo e dando boas risadas acompanhadas de brejas ao ouvir o que a dupla tem a oferecer.

Instagram da dupla: @juniorlimaegiovanniandrade