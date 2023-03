A Edição de Páscoa do Mini Festival de Chocolates, Flores e Joias da Amazônia acontecerá neste próximo final de semana

Do dia 31 de março a 2 de abril, o Governo do Pará, por meio das secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), promove a edição especial de Páscoa do Mini Festival de Chocolates, Flores e Joias da Amazônia, no espaço São José Liberto, com uma vasta programação artística, cultural e infantil. A iniciativa visa articular e fomentar as atividades econômicas de empreendedores paranaenses, com foco na regionalidade e sustentabilidade.

A abertura oficial do evento ocorrerá, na próxima sexta-feira (31), de março a partir das 10h até às 18h, com exceção de domingo (2), quando o evento se encerrará às 14h. A entrada é franca.

Foto: Jader Paes/ Ag. Pará

Durante os três dias de evento serão comercializados produtos genuinamente paraenses, a exemplo dos bombons de chocolates recheados com frutas regionais, vários tipos de flores e plantas, joias confeccionadas pelos artesãos locais, artesanatos, além de uma extensa programação artística, cultural e infantil.

Nesta edição, estão confirmados 20 artesãos de joias, sete produtores de bombons artesanais (bombonzeiras), oito produtores de arranjos de flores e plantas e outros oito representantes de empresas de chocolates genuinamente paraense.

A edição deste ano contará também com estandes exclusivos para exposição de artesanatos confeccionados em juta (fibra vegetal), por concluintes das oficinas de capacitação realizadas nas Usinas da Paz, pela Sedeme em parceria com a Companhia Têxtil de Castanhal (CTC).

Público Infantil- O Mini Festival contará, ainda, com programação inteiramente voltada às crianças nos dias 1º e 2 de abril.

No sábado, 1º de abril, serão realizadas duas oficinas de chocolate de páscoa com 30 vagas, divididas em duas turmas, a primeira será às 10h e a segunda às 15h. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Ainda como parte da programação infantil, no domingo (2), a partir das 10h, temos uma programação completa com atividades que envolvem teatro infantil e o circuito de caça aos ovos de páscoa.

O Mini festival conta com o apoio do Instituto de Gemas e Joias da Amazônia (Igama); da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec); do conselho do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau);Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Pará); Companhia Têxtil de Castanhal (CTC) e Universidade da Amazônia (Unama).

Foto Destaque: Bruno Cecim/ Ag.Pará