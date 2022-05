Falar em imbróglio

A empresa BBF Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC) demitiu, nesta semana, 312 funcionários, sendo 287 do setor agrícola na região de Tomé-Açu, onde cultiva palma de dendê. O motivo, é que 33 fazendas do grupo estão invadidas, com seus produtos sendo furtados e, assim, os funcionários estavam parados, sem poder trabalhar. A empresa já pensa em se transferir para o Estado de Roraima, uma vez que está quase impossível trabalhar no Pará por causa das invasões patrocinadas por grupos de pessoas de comunidades tradicionais na região.