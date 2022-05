A Estação Cultural de Icoaraci realiza neste final de semana uma exposição focada em árvores Bonsai e show musical

A Estação Cultural de Icoaraci, vai realizar neste sábado (28) e domingo (29), uma programação especial focada em árvores Bonsai, que é de origem japonesa e que significa “árvore na bandeja” ou “árvore no vaso”.

A programação será com a entrada gratuita, e vai incluir exposição com mais de 40 árvores do tipo Bonsai, de diferentes tamanhos e de espécies variadas, e também com atrações musical e palestra socioeducativa sobre as plantas.

A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, União Bonsai Pará e Belém Bonsai. A amostra estará disponível neste sábado e domingo, das 9h ás 18h no espaço cultural de icoaraci.

No sábado (28), a ação inicia ás 10h, com o ensaio aberto do balé Folclórico da Amazônia, na ocasião também será feito a palestra de “Introdução ao Bonasai”, ministrada por Oricélio Oliveira e Alain Rogério. As 16h, o público assite o encerramento com musicas regionais para visitantes.

No domingo (29), as 10h, ocorre a palestra “Introdução ao Bonsai”, que terá como metodologia a divisão teórica e prática, em que será abordado o surgimento do Bonsai, na China; o aperfeiçoamento da plantação no Japão e a expansão para o mundo. as 16h, o show musical de Santi Lopez e banda, que finalizarão as atividades tocando gêneros do jazz, blues, soul e pop.

