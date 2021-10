A exposição itinerante “Belém Mairi dos Povos” está em Icoaraci

O Distrito de Icoaraci está realizando desde quarta-feira (06) a exposição “Belém Mairi dos Povos”, uma parceria entre a Secretária Municipal de Administração (Semad) e a Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura de Belém (Comus).

A exposição retrata a presença de representantes dos povos indígenas no quadro de servidores da prefeitura de Belém e conta com fotografias deles.

As fotos estão expostas na galeria Lais Aderne, da Escola Municipal Liceu Mestre Raimundo Cardoso, no Bairro do Paracuri, em Icoaraci e ficará até a sexta-feira, 8, fica no Liceu do Paracuri.

A ideia da Semad em montar essa exposição agora em outubro é de homenagear os servidores municipais no mês do servidor.

O horário de funcionamento da exposição é nos dias 6 até 8 de outubro das 8h às 17h.

Foto: Ascom/Semad