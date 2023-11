A fase estadual dos Jogos Abertos do Pará começa nesta quarta-feira, 28, em Belém

Inicia nesta quarta-feira (29), a fase estadual do XII Jogos Abertos do Pará (Joapa), na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, o evento deve reunir mais de 30 municípios de todas as regiões do estado. Os jogos encerra no domingo (03). O Joapa é uma realização do Governo do Pará por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), e Associação de Ligas Desportivas do Estado do Pará (Alidesp).

O evento reuni atletas profissionais e amadores, que juntos defendem o município em prol do esporte. Este ano, as competições começaram em junho, com a fase regional Araguaia cuja cidade-sede foi Xinguara. Ao todo, foram mais de oito regionais e quatro dias de competição, onde foram disputadas as modalidades de futsal, futebol de areia, vôlei, tênis de mesa, handebol e basquete.

Confira os locais de competição:

– Basquete, Vôlei e Handebol, IFPA

– Futebol de areia, Arena Catalina

– Tênis de Mesa, Mangueirão

– Futsal, Universidade Federal do Pará (UFPA)

Serviço:

Abertura do XII Jogos Abertos do Pará (JOAPA)

Data: 29 de novembro, quarta-feira

Hora: 19h

Local: Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho)

Foto: Divulgação