A Fazenda 13: Dynho e Lary se juntam em complô e detonam Rico

Tanto o funkeiro quanto a influenciadora acusaram o peão de covardia ao não indicar Tati Quebra Barraco para a Roça

Dynho Alves e Lary Bottino acusaram Rico Melquiades de covardia durante a manhã desta quarta-feira (13/10). A dupla não gostou da indicação de Gui Araujo para a quarta Roça de A Fazenda 13. Segundo eles, Rico não indicou Tati Quebra Barraco por conta das amigas.

“Não quis mandar as amigas contra uma mulher forte”, disse Lary. Logo depois, a influenciadora desabafou sobre o barraco no momento da votação. “Eu não quero mais fazer isso, o Rico não é um desconhecido e me fez bater boca daquele jeito, acho muito feio”.

Dynho, prontamente, concordou: “Ficou feio mesmo, mas o Rico é assim”. Indignada, Lary comentou novamente sobre o assunto. “E ele mudou o voto, né? Colocou o Gui porque não quis mandar as amigas contra uma mulher forte, que é a Tati”, finalizou, lembrando de Aline Mineiro e Dayane Mello.

Fonte Metropoles