A fazenda 13 estreia como fábrica de reciclar celebridades

Adriane Galisteu comanda 13ª edição de A fazenda prometendo colocar os peões para dizer o que pensam. Reality da Record se firma como um palco para subcelebridades voltarem à fama

O conceito de celebridade mudou com os tempos. Se, antes, a palavra era usada para designar aquelas pessoas sobre quem não precisávamos perguntar “mas quem é mesmo?”, agora somos capazes de não saber quem é ninguém num reality show povoado de supostas celebridades.

E ainda há um agravante: talvez por motivos sustentáveis, vivemos um tempo de reciclagem de celebridades. Deve ser nesse tom que a 13ª edição do reality A fazenda estreia nesta terça-feira (14/9), na Record.

De certo apenas duas coisas. A primeira é que Adriane Galisteu assume a apresentação depois de dar conta do recado à frente do Power couple deste ano. Sem papas na língua e bem direta, Adriane deve brilhar ainda mais em A fazenda.

A segunda é que está aberta a fábrica de reciclagem de celebridades. É de lá que vêm os participantes da maioria dos reality shows da Record. A fórmula geralmente se repete — sinal de que a receita dá certo? É só juntar remanescentes das casas do BBB e do De férias com o ex a atletas aposentados e cantores ávidos por um holofote na esperança de volta às paradas de sucesso.

O resultado é uma turma repleta de ex e de “famosos quem” que nos leva a achar que o que move essa geração de celebridades é apenas a fama pela fama. O desafio passa a ser saber quem são aquelas pessoas que já estavam esquecidas com o fim do reality de origem. Talento para quê? Se inscreve no Power couple e vira mais um ex-A fazenda.

Veja os confirmados em A fazenda 13

*A lista não está completa ainda

Bil Araújo, o Arcrebiano – Modelo, ex-BBB e ex-No limite

Dayane Mello – Modelo e ex-Grande Fratello (versão italiana do BBB)

Fernanda Medrado – Rapper e ex-Power couple

Guilherme Araújo – Influenciador digital, ex-De férias com o ex

Liziane Gutierrez – Modelo

Marina Ferrari – Influenciadora digital

MC Gui – Cantor e ex-Dancing Brasil

Mileide Mihaile – Influenciadora digital

Mussunzinho – Ator

Nego do Borel – Cantor

Tati Quebra Barraco – Cantora

Tiago Piquilo – Cantor

Valentina Francavilla – Assistente de palco do Programa do Ratinho

Victor Pecoraro – Ator e ex-Dança dos famosos

Fonte: Correio Braziliense