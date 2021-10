‘A Fazenda 13’: Mussunzinho é eliminado com 23,52% dos votos

Bil Araújo teve 30,56 % dos votos, enquanto Dayane foi a mais votada para permanecer no jogo com 45,92%

Nesta quinta-feira, 30, ‘A Fazenda 13’ perdeu mais um peão. A roça da vez foi entre Bil Araújo, Dayane Mello e Mussunzinho. Na enquete realizada pela Jovem Pan, Dayane Mello foi apontada como favorita para sair da casa. No entanto, a modelo foi a primeira a se salvar. Na disputa entre Bil e Mussunzinho, o ator foi o eliminado com 23,52%. Bil teve 30,56 % e Dayane 45,92%. Lembrando que a votação é para quem o público quer que permaneça no jogo, por isso a pontuação do eliminado é pequena. Nesta sexta-feira, 1º, os peões terão festa com surpresa. Uma nova participante entrará na casa depois que Fernanda Medrado desistiu.

Fonte jovempan.com.br