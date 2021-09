A Fazenda 13: Record censura pergunta de Victor sobre expulsão de Nego do Borel

Victor Pecoraro foi censurado pela Record ao questionar o motivo da expulsão de Nego do Borel de A Fazenda 2021. Na noite desta segunda-feira (27), o ator especulou se o funkeiro teria, de fato, tido relações sexuais com Dayane Mello. Assim que o peão comentou sobre a situação, a produção cortou a imagem da câmera disponibilizada para os usuários do PlayPlus.

Enquanto conversava com Sthefane Matos, Dynho Alves e Mileide Mihaile, Pecoraro falou sobre a saída do cantor, que deixou o programa na tarde de sábado (25), após denúncias de que ele teria forçado sexo com Dayane.

“Gente, o que será que está pegando lá fora? Será que deu ruim, será que não deu?”, iniciou o ator. “Que alguma coisa deu ruim, isso deu”, respondeu Dynho. “Cara, [ele foi] desligado do programa, é tão sério isso, brother. Será que teve relação sexual? Será que teve uma tentativa [de sexo]? O que será que teve?”, continuou Victor.

Depois disso, a cena foi imediatamente cortada. Procurada pela reportagem, a emissora não se pronunciou sobre o assunto até a publicação deste texto.

Mais cedo, Erika Schneider já havia comentado sobre a expulsão do cantor, mas não teve sua fala interrompida pela produção. Durante um papo com Marina Ferrari e Rico Melquiades, a ex-bailarina do Faustão assumiu que desconfia do comportamento de Dayane.

“Eu gosto dela, mas, para mim, ela é uma incógnita. Por exemplo: o que aconteceu lá com o Nego, ninguém sabe, uma hora [ela] conta uma coisa; outra hora ela guarda para ela”, especulou a loira.

Rico saiu em defesa da modelo e explicou que, provavelmente, ela está evitando falar sobre o assunto pelo fato de estar abalada e também para poupar o cantor de receber mais críticas. “Ela não quer prejudicar o cara. Não quer falar que transou com o cara. Não quer expor isso aqui. Ela está certa, não vai expor uma coisa pesada dessas”, disse o influenciador digital.

“Aconteceu alguma coisa, está tudo mal contado, está estranha essa história”, continuou Erika. “Deve ter sido uma coisa muito pesada. Eu também não ia expor se acontecesse uma situação de abuso comigo, eu ia preferir não falar mais desse assunto”, opinou Marina.

