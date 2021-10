A Fazenda 13: Rico flerta com Rodrigo Faro e pede número do apresentador

Rico Melquiades arrancou risadas dos outros peões de A Fazenda 13 nesta sexta-feira (15/10) ao dar em cima de Rodrigo Faro, durante o programa Hora do Faro, onde os participantes conversam com o eliminado da semana.

Antes de Faro revelar quais placas o influencer havia recebido de Victor Pecoraro, eliminado da semana, uma música sugestiva passou a tocar e o apresentador perguntou: “Que história é essa que você quer me cantar?”.

Os peões riram e Melquiades negou: “Isso é conversa! Eu não sou assim, eu respeito. Eu só quero o seu WhatsApp, Faro”, divertiu-se ele.

Quando a foto do peão foi exibida na tela, porém, ele pareceu mais preocupado com a imagem que com os adjetivos: “Muda essa foto, Faro! Está horrorosa! Como é que você vai me querer desse jeito?”, brincou.

