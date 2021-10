A Fazenda 13: Victor planeja sabotar tarefas para irritar Rico

Na tarde desta quinta-feira (7/10), em A Fazenda 13, Victor leu o manual do reality e, junto com outros desafetos do Fazendeiro, Rico Melquiades, planejou não realizar as tarefas de amanhã (8/10). Isso porque, caso Rico não o faça, todos os peões serão punidos. “Imagina que loucura, ele fazendo todas as funções”, disparou.

Na web, contudo, fãs do programa duvidam que Rico assumiria a responsabilidade dos peões. “Ele tá se importando muito com punição, viu?”, escreveu uma internauta. “Vai ser punição pra lá e pra cá”.

Fonte Metropoles