“A FAZENDA”: KERLINE DIZ QUE SONHA TODOS OS DIAS COM AGRESSÃO

Esta semana, os peões Shayan e Tiago foram expulsos do reality, após o resultado da quinta roça que eliminou Thomaz Costa. Durante a noite, acabou ocorrendo uma confusão generalizada na sede da Fazenda, e Tiago e Shayan foram expulsos do programa devido as agressões trocadas entre eles. Todos do confinamento ficaram impressionados com o que aconteceu.

A emissora afirmou que ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões. E quipe de Shayan não concordou com a decisão da emissora e deixaram claro na página do Iraniano.

Durante a festa, que aconteceu pela madrugada de hoje, Kerline chorou bastante e falou com Deborah sobre tudo o que está sentindo em relação ao programa. Essa conversa ocorreu um dia após o seu affair ser expulso do reality show e Ker ficou lembrando do ocorrido. “Eu sonho todos os dias com agressão, eu agredindo pessoas. Estou com tanto ódio, nunca imaginei que fosse sentir isso. Nunca pensei!”, desabafou Kerline.

“Estou com odio por tudo! Por cada olhar, cada deboche, cada ironia… Eu não sei mais o que fazer”, seguiu falando a influencer. “Quando eu tentei tomar uma atitude que achei que fosse certa, era a atitude errada. A minha intuição errou. Não sei se acredito no meu coração ou na minha cabeça”, terminou. Deborah ficou escutando Kerline desabafar e confortou sua colega de reality. Logo depois as duas voltaram para a festa.

Esta foi a quinta festa de “A Fazenda 14” com o tema “Roller disco”, inspirado nos anos 80. A divisão entre os grupos ficou nítida durante a festa, onde aconteceu de tudo um pouco: Discurssão, dancinhas, pedido de desculpas e choro. Os aliados do grupo B só conversavam entre si assim como os do Grupo A, ainda rolou um assunto que futuramente o Iran e Pele poderiam ser incluídos no grupo A caso fosse da vontade deles.

Fonte: R7/Foto Destaque: Kerline em “A Fazenda” (Reprodução/Instagram).