A Fundação Carlos Gomes abre PSS para vagas de níveis fundamental e superior

A Fundação Carlos Gomes torna público o Processo Seletivo Simplificado /PSS-Edital N°.01/2022-FGV para a contratação temporária de vaga na função de Auxiliar Operacional de nível Fundamental, com vencimento base no valor de R$1.100,00 (Mil e cem reais), 03 (três) vagas de Nível Superior, sendo: 01 (uma) vaga na função de Técnico de Administração e Finanças – Administração e 02 (duas) vagas na função de Técnico em Gestão de Informática, com vencimentos base no valor de R$1.899,32 (Mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

O contrato administrativo será de duração até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério e/ou necessidade da administração.

Para se candidatar é necessário realizar a inscrição que estará disponível a partir do dia 31/03/2022 ao dia 01/04/2022, exclusivamente no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br. A inscrição é gratuita.

