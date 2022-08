A Fundação Casa da Cultura de Marabá oferta vagas para vários cursos

A Praça da Juventude, localizada, na Nova Marabá, está com vagas abertas para cursos como violão, skate e futsal nos dois turnos, para pessoas a partir dos cinco anos de idade. Também serão ofertados cursos de balé, teatro, musicalização, flauta, informática, fanfarra, capoeira e ginástica para mulheres.

Atualmente a Praça está ligada á Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM), atende cerca de 850 crianças no contraturno da escola, juntando com as turmas da ginastica, o número chega a mais de 1.100 pessoas.

Interessados em se inscrever nos cursos ofertados, devem comparecer com os documentos pessoais, cartão SUS, declaração da escola de frequência das aulas e comprovante de residência. As vagas estão abertas sem data para encerramento.

Fotos: Aline Nascimento