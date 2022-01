A Fundação Cultural do Pará leva oficinas para a UsiPaz da Cabanagem

O Governo do Estado do Pará entrega nesta quarta-feira (12), as 16h, mais uma unidade da Usina da Paz (UsiPaz), a primeira na capital paraense, no bairro da Cabanagem.

A Fundação Cultural do Pará (FCP), é uma das parceiras do projeto, que vai oferecer atividades para a população, por meio do Núcleo de Oficinas Curro Velho, e vai administrar três espaços: a biblioteca, a sala de estudos e a sala de música.

A biblioteca infantil da Cabanagem vai ter um espaço ainda maior, com o objetivo de ampliar os serviços ao público com atividades lúdicas diárias, empréstimo de livros, orientação e acompanhamento de pesquisas, cadastramento diário de usuários e da comunidade em geral, além de acesso á internet.

A diretora de Leitura e Informação da FCP, informa que nos finais de semana haverá acompanhamento das famílias com a oferta de palestras voltadas á formação de leitores no bairro da Cabanagem e formação de clube de leituras por faixa etária, como clube de leitura para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosas.

O Núcleo de Oficinas Curro Velho vai oferecer para a comunidade da Cabanagem, na nova Usina da Paz, oficinas de música e dança. Serão três cursos disponíveis, Canto Popular, Violão Básico I e Dança de Salão. As aulas começarão a partir do dia 25 deste mês, na Sala de Música da usina. As inscrições prévias serão feitas na UsinaPaz.

Para se inscrever os interessados devem apresentar cópia do RG e CPF do aluno, e cópias dos documentos dos responsáveis, comprovante de residência e telefone para contato. As inscrições serão realizadas de 18 a 21 de janeiro, á tarde, no prédio de assistência.

O local em que a nova usina esta instalada é na Avenida Damasceno, n° 37, próximo á Estrada do Benjamin, e vai funcionar de terça e sábado, das 7ás 22h, e aos finais de semana, das 8 ás 18h. o Programa Territórios pela Paz (TerPaz) consiste na articulação de politicas públicas de inclusão social, reunindo o empenho de secretarias, fundações e demais órgãos da administração direta e indireta no desenvolvimento de atividades desde 2019. O programa atende sete bairros da Região Metropolitana de Belém, são eles: Bengui, Cabanagem, Guamá, Jurunas e Terra Firme, em Belém; Nova União, em Marituba, e no Icuí-Guajará, em Ananindeua.

Programação

Canto Popular “Canta e Encanta”. Período: de 25/01 a 24/02 – as terças e quintas-feiras. Das 09 às 12 h.

Violão Básico I. Período: de 26/01 a 25/02 – as quartas e sextas-feiras. Das 09 às 12 h.

Dança de Salão. Período: de 25/01 a 24/02, das 09 às 12 h.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará