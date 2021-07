A governadores, Queiroga prevê 100 milhões de doses até agosto

Os governadores dos estados realizaram na manhã da última terça-feira (13) uma reunião virtual com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na pauta, estavam assuntos como o cronograma de vacinação e o pleito para a antecipação da segunda dose.

Após a reunião, Queiroga foi às redes sociais detalhar as discussões. De acordo com o anúncio, em julho, o Brasil receberá cerca de 41 milhões de doses de vacinas, e, em agosto, a previsão é de 60 milhões. Segundo ele, os imunizantes serão distribuídas de forma igualitária aos estados.

– Até setembro, iremos vacinar toda população + de 18 anos – garantiu o ministro.

No Twitter, Queiroga reforçou que trabalho conjunto e políticas públicas alinhadas são fundamentais para colocar fim à pandemia no país.

– Com apoio de todos, iremos potencializar ainda mais o andamento da vacinação no Brasil. É o que precisamos agora: prosseguir com a vacinação e [um] retorno seguro às atividades, para não retrocedermos – declarou o ministro.

Reunião com fórum de governadores Foto: Walterson Rosa/MS

Os governadores também compartilharam registros da reunião e das solicitações feitas ao gestor da Saúde. Segundo a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), foi pedido que o Ministério da Saúde passe a divulgar, semanalmente e de forma objetiva, quantas doses cada estado deve receber. A medida, segundo ela, visa à maior transparência sobre os imunizantes, para que não haja descontinuidade do calendário de vacinação nos estados e municípios.

– É a necessidade de acelerar a entrega dessas vacinas, portanto, o cumprimento deste calendário, para que nós possamos, se Deus quiser, chegar à cobertura vacinal em setembro, vacinando as pessoas a partir de 18 anos de idade – declarou a chefe do Executivo estadual.

Outro ponto importante da reunião foi a discussão para a antecipação da segunda dose dos imunizantes. Segundo Fátima Bezerra, Queiroga solicitou um tempo para analisar o pedido e dar um retorno aos governadores.

Fonte: *AE

