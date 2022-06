A “Hora de Plantar Floresta” será realizado em 144 municípios do estado

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA), vai realizar a partir desta segunda-feira (6) até o dia 10 de junho, diversas ações com abordagem sobre preservação ambiental, empreendedorismo sustentável, reflorestamento, biodiversidade, bioeconomia e outros temas com impacto direto na melhoria de qualidade de vida do público da agricultura familiar.

Uma das ações está a “Hora do Plantar Floresta”, que é ato que busca sensibilizar e envolver a sociedade civil e do setor privado. A ação irá acontecer de forma simultaneamente, nos 144 municípios paraenses, durante a manhã desta terça-feira (7).

Devem ser plantadas mais de 12 mil mudas de essências florestais e frutíferas , no horário de 8h30 ás 9h30, pelas equipes técnicas que fazem parte dos 12 escritórios regionais que integram o órgão estadual.

Foto: Divulgação