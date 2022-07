A Ilha de Cotijuba em Belém ganha Guia Sócio-Turístico com diversas opções culturais

Quem nunca pisou na ilha de Cotijuba, que pertence ao município de Belém, e ainda não conhece as praias, restaurantes e toda beleza que a ilha oferece aos visitantes, agora terá motivos ilustrados para visitar o local, pois o novo guia sócio-turístico de Cotijuba, foi lançado hoje, em uma versão impressa e digital, por meio do site e aplicativo, na sede do Movimento De Mulheres Das Ilhas Belém (MMIB).

Chamado de Cotijubaguia, é uma nova forma de disponibilizar aos visitantes informações detalhadas sobre hospedagens na ilha, praias, alimentação, transportes e também o mapa do local, entre outras informações importantes aos turistas.

O guia sócio-turístico de Cotijuba é uma iniciativa da rede Ecotijuba, grupo que reúne lideranças e membros de organizações públicas, privadas ou do terceiro setor, que se uniu em torno da sustentabilidade e desenvolvimento da ilha de Cotijuba.

A iniciativa recebe o patrocínio da Prefeitura de Belém, com o objetivo mais amplo de divulgar a história da ilha de Cotijuba, bem como apresentar suas belezas naturais e, também, lançar um apelo á preservação e uso inteligente e sustentável do lugar.

Sobre a Ilha de Cotijuba

A ilha de Cotijuba fica a 22km ao sul da cidade de Belém, banhada pela Baía do Guajará e é uma das 42 ilhas que integram a região insular do municio, contendo uma área de 60 km².

Para chagar até á ilha é necessário utilizar embarcações que saem do trapiche do distrito de Icoaraci e é muito visitada pela população de Belém e de fora do município durante os períodos de verão na Amazônia.

Ao chegar na ilha os visitantes vê de cara uma das atrações arquitetônicas, que são as ruinas de um antigo presidio, local na qual chama muita atenção de quem visita e não perde a oportunidade de fazer aquele registro fotográfico.

Uma das praias mais visitadas de Cotijuba, é a do farol, Praia do Amor, da Saudade, Flexeira, e a famosa Vai-quem-Quer, para chegar até ela é utilizado pequenos veículos da própria ilha que fazem o translado até a praia.

