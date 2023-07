A Ilha de Mosqueiro terá linha experimental de transporte fluvial a partir da próxima semana

Nas comemorações dos 128 anos da Ilha de Mosqueiro, comemorados nesta quinta-feira, 6, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciou que a população da ilha ganhará uma nova opção de transporte por navio. A viagem Belém-Mosqueiro será realizada em embarcação, com capacidade para 208 passageiros e previsão para iniciar o período de teste a partir da próxima semana.

A linha terá dois tipos de operação, sendo de segunda a sexta-feira, com o navio saindo do Terminal Hidroviário de Mosqueiro até o Terminal Hidroviário de Belém, às 5h30. O retorno de Belém para Mosqueiro será às 18h30. A viagem terá duração de cerca de 1h40. Também será testada uma linha turística aos finais de semana.

“Todos os passageiros vão viajar sentados. É um navio com capacidade para 208 passageiros, com TV e lanchonete. Nesse período, o valor da passagem será R$10. Quando for no final de semana o valor passa para R$ 20 porque passa a ter um caráter turístico”, explica a superintendente executiva de Mobilidade de Belém, Ana Valéria Borges. “A partir dessa fase vamos ter os dados necessários para licitação do futuro serviço”, completou.

Ordem de Serviço

O prefeito Edmilson Rodrigues informou que a Prefeitura já recebeu algumas propostas e que ainda esta semana vai assinar a Ordem de Serviço para a empresa começar o operar por 180 dias. “Esse é o tempo que a gente quer para fazer a licitação e poder contratar de forma segura. A empresa tem que oferecer velocidade, segurança, qualidade e conforto”, destaca o prefeito.

No final de maio deste ano, gestores da Semob realizaram uma viagem teste, saindo do Terminal Hidroviário Ruy Barata, no bairro da Condor, com destino ao Terminal Hidroviário de Mosqueiro. A viagem experimental serviu para avaliar a possibilidade de implantação da linha fluvial para a ilha.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém