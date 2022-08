A imagem peregrina retorna ao Círio de Nazaré no Rio de Janeiro

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré continua com as peregrinações neste segundo semestre, e nesta quinta-feira (11) a 14 de agosto estará no Rio de Janeiro, para participar do 14° Círio de Nazaré na cidade.

Este ano, além dos locais habituais, relacionados com a devoção nazarena, a Imagem Peregrina estará também presente em eventos arquidiocesanos realizados durante a visita. A imagem será recebida na Base do Galeão nesta quinta-feira (11), a partir das 7h10 da manhã.

Após a recepção na Base, a imagem segue para a Capela Nossa Senhora de Nazaré, na Cacuia, onde haverá um momento de oração.

Está será a décima quarta edição do Círio de Nazaré na cidade do Rio de Janeiro, trazido ao Rio pelo Cardeal Arcebispo Dom Orani João Tempesta, em 19 de abril de 2009. Dom Orani, no período de 2004 a 2009, foi arcebispo de Belém do Pará.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Quinta-feira, 11 de agosto

07h10 – Chegada da Imagem no Galeão

7h30 – Recepção/Oração na Base Aérea (saída às 8h)

8h30 – Visita a Capela Nossa Senhora de Nazaré, na Cacuia

11h – Visita à Federação Comercial RJ

12h40 – Saída para a Estação das Barcas

13h20 – Saída para Paquetá – Estação das Barcas, Praça XV

14h20 – Carreata em Paquetá

15h45 – Missa na Capela São Roque, em Paquetá

17h20 – Retorno ao Rio de Janeiro

Sexta-feira, 12 de agosto

08h – Missa na Basílica Santuário de São Sebastião, na Tijuca (saída até 9h30)

10h – Visita ao Educandário Nossa Senhora de Nazaré, no Rio Comprido (saída até 11h)

11h30 – Almoço na Catedral

14h15 – Cor in Rio, Casa São Francisco de Sales – Riachuelo.

16h – Visita a Capela Nossa Senhora de Nazaré, no Camorim (saída até 17h)

19h – Mini Círio e, em seguida, Missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Acari

Sábado, 13 de agosto

9h – Missa no Fórum Diaconal, Paróquia Nossa Senhora das Dores – Rio Comprido (saída às 10h30)

11h30 – Missa na Paróquia da Ressurreição, em Copacabana (Evento com os Coroinhas)

12h40 – Almoço na Paróquia da Ressurreição (saída até 13h40)

14h30 – Visita ao Centro de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão (saída às 15h20)

15h45 – Cor in Rio, Casa São Francisco de Sales – Riachuelo.

16h30 – Visita a Paróquia Jesus de Nazaré, na Maré (saída às 17h30)

19h – Missa, seguida de Vigília, na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Anchieta

Domingo, 14 de agosto

9h – Santa Missa na Paróquia São Paulo Apóstolo, em Copacabana

11h – Santa Missa na Paróquia N. Senhora da Esperança, em Botafogo

12h30 – Almoço na Paróquia Nossa Senhora da Esperança

Foto: Arquivo DFN